Calciomercato Milan – Zaniolo, ora la Roma pensa al rinnovo: il punto

Nicolò Zaniolo, obiettivo di calciomercato di Milan e Juventus, potrebbe anche restare nella Capitale negli anni a venire. La sua situazione

Daniele Triolo

Nicolò Zaniolo, obiettivo di calciomercato di Milan e Juventus per quest'estate, è al lavoro al 'Kinemove Center' di Pontremoli. Qui alterna l'attività fisica con le vacanze, per farsi trovare pronto all'appuntamento con la nuova stagione. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Ma dove giocherà Zaniolo nell'annata 2022-2023? La 'rosea' ha spiegato come Zaniolo sia ben consapevole del fatto che la Roma, entro la fine dell'estate, gli sottoporrà un'offerta per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2024. Un accordo che lo porterà (porterebbe?) a guadagnare come i big della squadra giallorossa.

Zaniolo, però, al contempo, sa anche che, con il calciomercato aperto, Milan e Juventus potrebbero sempre cercare di acquistarlo visto che l'interesse nei suoi confronti è tutt'altro che appassito. L'ottimo finale di stagione, con il gol decisivo nella finale di Conference League tra Roma e Feyenoord, ha contribuito, anzi, a ravvivarlo.

Sia il Milan sia la Juventus, al momento, non hanno presentato offerte ufficiali per Zaniolo alla Roma. Anche perché il club giallorosso è stato chiaro: non accetterà proposte inferiori ai 50 milioni di euro, tutti in contanti e senza contropartite tecniche nell'operazione.

Nell'attesa, dunque, che eventuali interessamenti si concretizzino in fatti, Zaniolo lavora per sé e per la Roma. José Mourinho lo aspetta, più carico e motivato che mai, per riprendere da dove aveva lasciato. Dovesse andare via, almeno, lascerebbe la Capitale con tantissimi soldi per il club e un trofeo in bacheca. Milan, due nomi in Serie A per l'esterno offensivo: le ultime news di mercato >>>