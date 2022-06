Calciomercato Milan – Zaniolo, priorità alla Roma. Rossoneri in attesa

Il Milan ha inserito Nicolò Zaniolo nella sua lista di obiettivi per il calciomercato estivo. Il suo agente, però, ascolterà prima la Roma

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' (edizione Roma) ha parlato di Nicolò Zaniolo, obiettivo di calciomercato di Milan e Juventus, poiché, a quanto sembra, qualcosa sembra essersi smosso con la società giallorossa. Dopo molti mesi di stallo, infatti, dovuti principalmente al blocco dei rinnovi di contratto voluto dalla proprietà, la Roma ha convocato Claudio Vigorelli, agente di Zaniolo, per la prossima settimana.

Calciomercato Milan: piace Zaniolo, ma lui pensa al rinnovo

Sarà un incontro per fare il punto della situazione su Zaniolo e capire come muoversi. Per il 'CorSera', la priorità di Zaniolo sarebbe quella di restare alla Roma. Si sente, infatti, un calciatore importante della rosa di José Mourinho che ha appena conquistato la prima, storica edizione della UEFA Conference League. E come i migliori, di fatto, vuole guadagnare. Vorrebbe un adeguamento salariale al livello di Lorenzo Pellegrini e Tammy Abraham.

Allo stesso tempo, però, Zaniolo è anche sensibile al corteggiamento di Milan e Juventus in questo calciomercato estivo. Tanto i rossoneri quanto i bianconeri restano in attesa di capire cosa scaturirà dal summit tra la Roma e Vigorelli. Il club capitolino, forte di un contratto con Zaniolo fino al 30 giugno 2024, da un lato non ha 'fretta' di aumentargli lo stipendio. Dall'altro, rimane pronta ad ascoltare eventuali offerte che dovessero arrivare per il suo numero 22.

Proposte ufficiali che, ad oggi, ha sottolineato il quotidiano generalista, non ci sono state. Per volontà di Mourinho, comunque, la questione Zaniolo andrà chiusa il prima possibile e non trascinata a lungo. Il trequartista del Milan? Ecco l'ultima idea di mercato di Maldini e Massara >>>