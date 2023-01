Calciomercato Milan – Il Diavolo insiste per Zaniolo: le ultime news

Nicolò Zaniolo, obiettivo di calciomercato del Milan per questi ultimi giorni della sessione invernale, costa ancora tanto per i rossoneri

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sulla situazione di Nicolò Zaniolo , obiettivo di calciomercato del Milan per questi ultimi giorni della sessione di gennaio . Approfittando, infatti, della tensione tra l'attaccante classe 1999 e la Roma , il Diavolo ha provato a prendere il numero 22 giallorosso a prezzo di saldo.

Ovvero, con la formula del prestito con diritto di riscatto a 18 milioni di euro. Il tutto senza obbligo di bonifico da Milano a Roma nella prossima estate. Condizioni, però, inaccettabili per la società capitolina. La Roma, infatti, in caso di cessione di Zaniolo vuole garanzie di incasso . E la Premier League potrebbe fare ricca la società dei Friedkin .

Per la 'rosea', infatti, la Roma tratta con un paio di club inglesi che tra prestito oneroso, obbligo di riscatto sicuro e garantito e bonus gli garantirebbero una quota intorno ai 35 milioni di euro. E se anche Zaniolo rifiutasse le proposte inglesi per ribadire che la sua prima e unica scelta è Milano, la Roma non tratterebbe sul prezzo.