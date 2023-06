Calciomercato Milan – Zaniolo possibile? Solo in prestito

Non solo attacco e centrocampo, il Milan , nella prossima sessione di calciomercato , potrebbe volersi rinforzare anche sulla trequarti offensiva. Con Brahim Diaz che sembra destinato al Real e la fascia destra sempre in dubbio, il Milan potrebbe puntare a un giocatore duttile come Zaniolo . Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Ecco le ultime sull'ex Roma.

Calciomercato Milan, ancora possibile Zaniolo?

Nicolò Zaniolo, si legge, nasconde il desiderio di tornare in Italia già nella prossima sessione di calciomercato, anche se il Galatasaray ha una clausola da 30 milioni di euro. Sia Milan che Juventus, non avrebbero però, perso le speranze di poterlo prendere a condizioni vantaggiose, ovvero un prestito. Ma il doppio interesse, potrebbe diventare concreto, solo in caso di uscite. I contatti sarebbero nella fase embrionale, ma le parole potrebbero presto diventare fatti. LEGGI ANCHE: Rinnovo di Leao, attese per domani le firme