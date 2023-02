Calciomercato – Zaniolo al Galatasaray, ma con clausola ‘pro Milan’

Nicolò Zaniolo si trasferisce oggi ufficialmente dalla Roma al Galatasaray. Ma in futuro può tornare a giocare in Serie A. Magari nel Milan

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come oggi sia il giorno dell'ufficialità del trasferimento di Nicolò Zaniolo dalla Roma al Galatasaray. I turchi, per prelevare a titolo definitivo l'attaccante italiano classe 1999, verseranno nelle casse del club capitolino 23 milioni di euro.

Zaniolo pronto alla nuova avventura con il Galatasaray — Saranno, però, soltanto 15 milioni di parte fissa: un modo per abbassare la quota da girare all'Inter che, dal 2018, anno del passaggio di Zaniolo dalla Primavera nerazzurra ai giallorossi, deteneva il 15% sulla rivendita. Una percentuale che, come noto, si calcola soltanto sull'importo fisso.

I restanti 8 milioni saranno di bonus facilmente raggiungibili. Al calciatore, invece, il Galatasaray riconoscerà uno stipendio di 3,5 milioni di euro fino al 30 giugno 2027. Nel contratto con i 'Cimbom', Zaniolo ha chiesto ed ottenuto l'inserimento di una clausola rescissoria, di modo che, in futuro, possa tornare a giocare in Serie A.

Il Milan potrà acquistarlo in futuro ad una cifra prefissata — Magari nella fila di quel Milan dove avrebbe voluto trasferirsi già a gennaio: i negoziati, però, tra Paolo Maldini e Frederic Massara e la dirigenza giallorossa si erano arenati sulla formula del trasferimento. Il Diavolo, infatti, per questioni di bilancio, avrebbe potuto prendere il giocatore soltanto in prestito con diritto di riscatto e non con altre modalità.

La clausola rescissoria, secondo il quotidiano torinese, ammonta a 35 milioni di euro adesso, ma andrà a scendere nei prossimi anni. Sarà compresa tra i 28 e i 30 milioni di euro nell'estate 2024, poi tra i 23 e i 25 nell'estate successiva, 2025.