Calciomercato Milan – Piace Zagadou dal Borussia Dortmund: i dettagli

Il Milan, nel calciomercato estivo, potrebbe mettere sotto contratto Dan-Axel Zagadou, difensore francese del Borussia Dortmund. Il punto

Il calciomercato del Milan ruota anche attorno alla situazione legata ad Alessio Romagnoli , da tempo in trattativa con il club per il rinnovo di contratto.

In scadenza di contratto, Zagadou difficilmente rinnoverà con i tedeschi, e, a parametro zero, potrebbe rappresentare, per età e qualità, un'ottima alternativa a Romagnoli. Milan, ecco l'alternativa in difesa a Botman: le ultime news di mercato >>>