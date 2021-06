Calciomercato Milan – Zaccagni ha già detto sì ai rossoneri | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Mattia Zaccagni, calciatore del Verona, avrebbe dato il suo ok al trasferimento in rossonero

Come viene riportato dal Corriere di Verona, il Milan continua nel suo pressing per Mattia Zaccagni, che ben ha fatto nell'ultima stagione con Ivan Juric. L'esterno ha un contratto in scadenza nel 2022, ma il Verona non ha intenzione di fare sconti. Servono 15 milioni di euro, senza contropartite tecniche: il club rossonero ha provato ad offrire Mattia Caldara e Andrea Conti, ma non ci stati passi in avanti. Zaccagni in ogni caso ha già dato il suo ok al trasferimento e questo potrebbe essere l'elemento decisivo per sbloccare la trattativa. Intanto c'è l'ok di Elliott per l'acquisto di un grande talento.