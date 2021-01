Calciomercato Milan – Zaccagni, c’è la fila. Napoli in pole / News

Calciomercato Milan, c’è la fila per Zaccagni

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Una stagione super per Mattia Zaccagni, trequartista del Verona. Il giocatore, autore di 4 gol e 4 assist in questa stagione, ha attirato su di sé l’attenzione dei migliori top club in Serie A. Secondo quanto riferisce la ‘Repubblica’ il Napoli è in una posizione di vantaggio per il classe 1995, seguono poi Milan e Roma, che rimangono alla finestra. La destinazione è ancora sconosciuta, quel che è certo è che Zaccagni lascerà la squadra di Ivan Juric in estate. A quel punto sarà bagarre. Milan decimato contro la Juventus: ecco il piano B di Stefano Pioli >>>