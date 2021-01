Calciomercato Milan – Zaccagni al Napoli a giugno: ecco le cifre / News

Calciomercato Milan, Zaccagni verso il Napoli

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Mattia Zaccagni, trequartista del Verona, è sicuramente una delle rivelazioni della Serie A di quest'anno. Per il classe 1995 4 e 5 assist in stagione; numeri che, inevitabilmente, hanno attirato l'attenzione di diversi club italiani. Da diverse settimane il giocatore viene accostato al Milan ma, secondo quanto riferisce 'Repubblica' è in Napoli il club che è fortemente favorito per assicurarsi le sue prestazioni. Il noto quotidiano dà l'operazione per quasi fatta con tanto di cifre: i partenopei acquisteranno subito Zaccagni per 14 milioni di euro, lasciandolo in prestito al Verona fino alla fine della stagione.