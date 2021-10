Calciomercato Milan – Yuri Alberto nome nuovo per l’attacco: le ultime

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, il Milan sarebbe interessato a Yuri Alberto, giovane attaccante dell'Internacional

L'ultima giornata di campionato, seppur in concomitanza con il Napoli, ha regalato la vetta della classifica. In casa rossonera, però, pare non ci siano soltanto le questioni di campo, ma l'occhio sul calciomercato non smette mai di osservare in giro per il mondo. Secondo quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb' i rossoneri starebbero monitorando con attenzione il profilo di Yuri Alberto. L'attaccante dell'Internacional ha già segnato 18 gol in 49 presenze stagionali e, inevitabilmente, ha attirato su di sé le attenzioni dei migliori club europei.