Calciomercato Milan – Già deciso il futuro di Adli e Lazetic

Il Milan ha deciso cosa fare con Yacine Adli e Marko Lazetic nel calciomercato invernale. Futuro diverso per il francese e per il serbo

Daniele Triolo

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola il Milan ha deciso cosa fare, nella sessione invernale di calciomercato, con Yacine Adli, centrocampista francese classe 2000 e Marko Lazetic, attaccante serbo classe 2004.

Adli, 114 minuti in 4 presenze di Serie A in questa stagione, resterà al Milan fino al termine della stagione. Nessuna cessione, dunque, per lui. Neanche a titolo temporaneo. Si giocherà le proprie chance alla corte di mister Stefano Pioli.

Calciomercato Milan: Adli resta, Lazetic parte — Presumibile, invece, una partenza in prestito per Lazetic, che ha debuttato in Serie A in occasione di Cremonese-Milan, giocando gli ultimi minuti del match pareggiato 0-0 dal Diavolo allo 'Zini'.

Destini diversi, quindi, per l'ex Bordeaux e per l'ex Stella Rossa. Ma sono entrambi calciatori giovani sui quali i rossoneri scommettono e investono per un futuro neanche troppo lontano. Maldini brucia l'Inter per un colpo da 90? Le ultime news di mercato >>>