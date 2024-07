Il calciomercato del Milan potrebbe presto entrare nel vivo. I rossoneri, infatti, potrebbero puntare su alcuni giocatori per rinforzare la rosa da consegnare a Paulo Fonseca. Non solo l'attacco con Zirkzee come primo obiettivo. I rossoneri, infatti, dovrebbero puntare tanto sul centrocampo. Tra i tanti nomi fatti, spunta quello di Mats Wieffer, classe 1999 del Feyenoord. Il giocatore potrebbe andare in Premier League.