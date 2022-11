Calciomercato Milan – Kiwior piace anche in Inghilterra

Il Milan potrebbe essere alla ricerca di un difensore centrale nel calciomercato: per Kiwior occhio alla concorrenza inglese

Il Milan potrebbe pensare già alla prossima sessione di calciomercato. I rossoneri hanno speso parecchi soldi in estate, che al momento, non hanno fruttato quanto sperato. Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero mettersi alla ricerca dei profili giusti in vista di gennaio e della prossima estate. Con Simon Kjaer che va avanti con l'età, un obiettivo potrebbe essere quello di ringiovanire la difesa, specialmente i difensori centrali.