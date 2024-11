Theo Hernandez, al Milan, non ha un vice degno di nota ed è per questo che il Milan ne sta cercando uno. Oltre a terzini che giocano in Serie A come Fabiano Parisi, che alla Fiorentina non sta trovando spazio tra Robin Gosens e Cristiano Biraghi, e Patrick Dorgu del Lecce, che difficilmente partirà a gennaio, i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Wendell.