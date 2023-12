Calciomercato Milan – Attaccante, piace Watkins: i numeri in stagione

Ollie Watkins dell'Aston Villa è nel mirino del Milan per il calciomercato di gennaio. Ecco come sta andando la sua stagione a Birmingham

In un' intervista esclusiva con Michele Fratini , intermediario e talent scout italiano di fama internazionale, abbiamo parlato degli obiettivi del Milan per il calciomercato di gennaio. Uno di questi è Ollie Watkins , classe 1995 , attaccante inglese di proprietà dell' Aston Villa .

Calciomercato Milan: cosa c'è da sapere sull'obiettivo Watkins

Cresciuto nell'Academy dell'Exeter e passato prima al Brentford e poi, nel 2020, alla squadra di Birmingham, Watkins è in grado di fare sia la prima sia la seconda punta. Non è un colosso, è dotato di un fisico normale (180 centimetri), ma si muove benissimo in area di rigore. Ha un fiuto del gol eccezionale.