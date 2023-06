Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Walker pronto a tornare a casa”

Negli scorsi mesi, ancora prima che ci si avvicinasse all'apertura della sessione estiva di calciomercato, al Milan era stato accostato un profilo tanto interessante quanto complicato da ingaggiare, soprattutto per la richiesta economica. Kyle Walker , terzino del Manchester City , chiederebbe infatti uno stipendio decisamente al di sopra della disponibilità rossonera.

Secondo quanto riferito da 'TodoFichajes.net', inoltre, sembrerebbe molto vicini il ritorno a casa per Kyle Walker. Sul terzino inglese sarebbe infatti forte il pressing dello Sheffield United, neopromosso in Premier League, che è il club dove l'esperto difensore ha fatto il definitivo salto di qualità nel mondo dei professionisti. LEGGI ANCHE: Milan, il sostituto di Bennacer è in Serie A >>>