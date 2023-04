Calciomercato Milan – Vranckx, riscatto in dubbio. E spunta il Napoli

Aster Vranckx potrebbe essere riscattato dal Milan nel calciomercato estivo. L'operazione, però, è ancora in dubbio e gli azzurri ci pensano

Aster Vranckx , centrocampista belga classe 2002 , potrebbe essere riscattato dal Milan nel prossimo calciomercato estivo. Il giocatore, arrivato la scorsa estate in rossonero con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro dal Wolfsburg , ha avuto poco spazio in questa stagione, ma la società rossonera potrebbe trattenerlo. Vista la giovane età, gli ampi margini di miglioramento e l'anno di 'apprendistato'.

Vranckx, tra Wolsfburg e Milan si inserisce il Napoli?

Secondo quanto riferito, però, dalla redazione di 'TuttoMercatoWeb', il Napoli potrebbe inserirsi tra Wolfsburg e Milan nel caso in cui intuisse margini di manovra per portare l'ex Malines sotto il Vesuvio. Il club azzurro, infatti, sarebbe pronto ad accontentare il Wolfsburg versando la stessa cifra pattuita una stagione fa con Paolo Maldini e Frederic Massara. Il belga è ritenuto elemento funzionale, per tecnica e fisico, a quanto richiesto da mister Luciano Spalletti, che perderà Tanguy Ndombélé. Ala destra, il vero obiettivo di mercato del Milan >>>