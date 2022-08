Calciomercato Milan – Prosegue la trattativa per portare Vranckx in rossonero

Il Milan si appresta ad accogliere il suo nuovo centrocampista: in queste ultime ore di calciomercato, si infittiscono i contatti per Vranckx

Come infatti riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito, il Milan avrebbe portato avanti anche durante il corso della mattinata contatti fitti con il Wolfsburg per portare a termine l'acquisizione di Vranckx. Come anticipato dallo stesso Di Marzio durante il corso della puntata di eri di Calciomercato l'Originale, la cifra complessiva del prestito con diritto di riscatto che dovrebbe potare l'ex Mechelen agli ordini di Pioli dovrebbe aggirarsi attorno ai 12 milioni di euro.