Calciomercato Milan – Dalla Germania: ”Nessuna offerta per Vranckx”

In controtendenza a quanto emerso tra oggi e ieri, arriva però il tweet di Florian Plettenberg. Per il giornalista della redazione tedesca di Sky Sport, il Wolfsburg non avrebbe ancora ricevuto offerte dal Milan per Vranckx. Inoltre, Plettenberg sottolinea che i Lupi non hanno l'impellenza di dover vendere l'ex Mechelen a tuti i costi; al contrario, il club tedesco vorrebbe una cifra decisamente superiore ai 10 milioni di euro.