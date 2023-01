Calciomercato Milan – Occhi sul giovane 2006 Vlasic

Il Milan continua nella sua ricerca di giovani promesse in giro per il Mondo. La dirigenza formata da Paolo Maldini e Frederic Massara, sonda il calciomercato per trovare i giusti prospetti da portare in rossonero. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Milan e il Lecce avrebbero messo nel mirino Frano Vlasic, centrocampista in forza all'NK Sesvete. Il classe 2006 nel campionato Under 17 ha giocato quindici partite mettendo a segno ben quattordici reti. I rossoneri e i giallorossi, di conseguenza, stanno valutando attentamente le prestazioni del giovane croato. Calciomercato Milan – Possibile un nuovo tentativo per Zaniolo?