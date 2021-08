Calciomercato Milan – Vlasic in stand-by: il CSKA Mosca vuole tanto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Nikola Vlasic vuole lasciare il CSKA Mosca. Ma i russi chiedono che il calciatore sia pagato bene

Il Milan, in questa sessione estiva di calciomercato, sta cercando un forte trequartista. Il nome di Nikola Vlasic non è mai stato depennato dalla lista dei potenziali acquisti del club di Via Aldo Rossi. Come riferito, però, dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, la situazione del croato, classe 1997, è attualmente in stand-by.

Il CSKA Mosca, club che detiene il cartellino di Vlasic, è consapevole di come il calciatore voglia lasciare la Russia. Ma anche certo di avere potere contrattuale su di lui (l'accordo tra Vlasic e CSKA scadrà il 30 giugno 2024). Pertanto, come annunciato dal direttore generale del club moscovita, Roman Babayev, il fantasista ex Everton può andare via solo a determinate condizioni economiche.

"Conosciamo la volontà di Vlasic, ha chiarito con noi la sua posizione - ha detto ieri Babayev -. Ma da qui ad avere quest'opportunità, passa anche l'offerta soddisfacente che riceverà il club. Per adesso non c'è stata alcuna proposta". Sicuramente, non nell'ordine dei 30-35 milioni di euro che vorrebbero i russi. Dunque, se vorrà acquistare in questo calciomercato estivo il forte Vlasic, il Milan dovrà alzare un po' la posta in gioco.

Si è capito, infatti, di come il CSKA Mosca non accetti offerte con la formula del prestito con diritto di riscatto. Cederà Vlasic soltanto a titolo definitivo, oppure, al massimo, in prestito con obbligo di riscatto. Basta che possa monetizzare, bene, dalla partenza del croato verso una big del calcio europeo.