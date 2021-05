Calciomercato Milan – Vlahovic, vicino il rinnovo con la Fiorentina | News

Dusan Vlahovic, centravanti della Fiorentina, obiettivo di calciomercato del Milan, dovrebbe rimanere in viola almeno un'altra stagione

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul calciomercato del Milan e sul futuro di DusanVlahovic. Il centravanti piace molto alla dirigenza rossonera, ma il serbo, in realtà, sarebbe vicino al rinnovo di contratto con la Fiorentina. Accordo fino al 2025 con un ingaggio vicino ai 3 milioni di euro. Si sarebbe inoltre deciso di inserire una clausola rescissoria intorno ai 60-70 milioni. Vlahovic è molto legato all'ambiente viola e dunque la sensazione è che rimanga a Firenze almeno per un altro anno.