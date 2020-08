Calciomercato Milan – Vlahovic possibile vice Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, a prescindere da come andranno a finire i negoziati per il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic, il Milan prenderà un altro attaccante in questa sessione di calciomercato.

Qualora lo svedese dovesse decidere di restare, firmando il rinnovo di contratto per la stagione 2020-2021, il Milan potrebbe concentrarsi anche sulla ricerca di un vice-Ibrahimovic. Il tecnico Stefano Pioli non disdegnerebbe infatti avere a disposizione un giovane di prospettiva e in grado di accrescere il suo valore entro qualche stagione.

L’identikit corrisponde, per esempio, a quello di Dusan Vlahovic, classe 2000, centravanti della Fiorentina in questa stagione. Il serbo ha messo a segno 8 gol e fornito 2 assist in 35 gare disputate con la squadra viola tra Serie A e Coppa Italia. SU VLAHOVIC CI SONO ANCHE ALTRE DUE SOCIETÀ >>>