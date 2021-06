Calciomercato Milan – Vlahovic è il preferito, ma costa troppo | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Maldini e Massara continuano a seguire Dusan Vlahovic, ma la Fiorentina spara alto

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto sul calciomercato del Milan. In primo piano la ricerca dell'attaccante. Alla squadra di Pioli servono nuovi gol: i rossoneri, infatti, sono la squadra meno prolifica tra quelle che hanno conquistato l’accesso all’Europa che conta. Servono le reti di un centravanti vero che dovrà sostituire Ibrahimovic quando non ci sarà.