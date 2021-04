Calciomercato Milan – Vivo l’interesse per Belotti | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Maldini e Massara pensano all'acquisto di Andrea Belotti per la prossima stagione

Zlatan Ibrahimovic resterà al Milan anche nella prossima, ma i rossoneri pensano anche ad Andrea Belotti. Come viene riportato da Tuttosport, la dirigenza rossonera crede molto in Ibra, ma è chiaro che c'è bisogno di un'altra punta che possa alternarsi con lo svedese, soprattutto se dovesse arrivare la qualificazione in Champions League. Il capitano del Torino è uno dei nomi sul taccuino di Maldini e Massara, ma non è escluso un possibile colpo a sorpresa.

Per Belotti dipenderà molto dalla richiesta che farà Urbano Cairo, ma il centravanti con il passaggio al Milan coglierebbe in un solo colpo tre opportunità. Quali? Giocarsi il posto con Ibrahimovic, migliorare il suo ingaggio e giocare in una competizione europea. Molto dipenderà anche dal futuro di Mario Mandzukic. E' possibile che il croato non rimanga per un'altra stagione, visto che l'ex Juventus in sostanza non ha mai giocato in questa seconda parte di stagione. Intanto Ibrahimovic firma con il Milan. Ecco quando ci sarà l'annuncio.