Calciomercato – Un obiettivo del Milan fa visita al Barcellona: le news

Dopo che nelle scorse settimane il suo nome era stato accostato più di una volta al Milan , che avrebbe potuto eventualmente fare un tentativo nella prossima sessione di calciomercato, negli ultimi tempi le notizie su di lui erano diminuite drasticamente. E le novità che stanno giungendo in queste ore non fanno presagire nulla di buono per il Diavolo.

Stiamo parlando del brasiliano Vitor Roque, giovane talento brasiliano in forza all'Atletico Paranaense, che secondo quanto riferito da alcuni portali spagnoli e riportato da calciomercato.com, sarebbe stato avvistato al centro sportivo del Barcellona. E non era solo, perché con lui c'era il suo agente Ehler Pessoa. Un segnale che sembra avvicinare l'attaccante sempre di più ai blaugrana. Ma il Milan rimane comunque alla finestra in attesa di sviluppi. Milan, destini incrociati per Brahim Diaz e Leao >>>