Calciomercato Milan – Confermate tra domani e giovedì le visite di Romero

Il Milan , nel corso di questa sessione estiva di calciomercato, ha già ufficializzato due acquisti, ovvero quello di Marco Sportiello , giunto a parametro zero, e quello di Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea . A breve, però, dovrebbe arrivare anche il terzo innesto per il club rossonero.

Come anticipato già nella giornata di ieri dalla nostra redazione, infatti, sono confermate da 'TMW' le visite mediche di Luka Romero con il Milan nella giornata di giovedì o, meno probabilmente, in quella di domani, mercoledì 5 luglio. L'ex Lazio, come già detto, sarà il terzo acquisto del Diavolo in questa sessione di trattative.