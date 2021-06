Calciomercato Milan – Vice Theo: piace Hysaj, ma c’è anche la Lazio

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Elseid Hysaj, in scadenza di contratto con il Napoli, opzione interessante per la fascia sinistra

Daniele Triolo

Il Milan, in questo calciomercato estivo, dovrebbe rinfrescare il suo reparto terzini. Se, infatti, al centro della difesa, con il riscatto di Fikayo Tomori e con la possibile conferma di Alessio Romagnoli, il Diavolo sta messo bene, è sulle fasce che il club di Via Aldo Rossi dovrà rinforzarsi in maniera adeguata.

Manca, in particolare, un terzino che possa giocare bene a sinistra nel caso in cui mancasse Theo Hernández. Il quale rimane, ad ogni modo, titolare indiscusso della sua fascia di competenza. Il nome giusto, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, potrebbe essere quello di Elseid Hysaj, classe 1994, che si svincolerà dal Napoli il prossimo 1° luglio.

Sul giocatore ci sono però diverse squadre, come la Fiorentina del suo ex tecnico Gennaro Gattuso, ma soprattutto la Lazio, pronta a dare battaglia per mettere sotto contratto il duttile difensore esterno albanese. Ecco il vero grande obiettivo del Milan per il calciomercato estivo >>>