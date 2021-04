Calciomercato Milan – Vice Ibra, tutti i nomi seguiti dai rossoneri

Le ultime news sul calciomercato del Milan: non soltanto Dušan Vlahović, Andrea Belotti e Donyell Malen nella lista dei desideri rossoneri

Daniele Triolo

Il Milan, nella prossima sessione di calciomercato, come noto ha intenzione di acquistare un nuovo attaccante. La società di Via Aldo Rossi sta cercando un profilo giovane, che possa giocare al fianco di Zlatan Ibrahimović per una stagione per poi rilevarne l'eredità definitivamente dal 2022 in avanti.

Sono tanti i nomi accostati in questo periodo al Diavolo. Ed il Milan, secondo quanto riferito dal quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola, sta lavorando su due 'file' di attaccanti. In pole position ci sono Dušan Vlahović (Fiorentina), Donyell Malen (PSV Eindhoven), Gianluca Scamacca (Sassuolo, in prestito al Genoa) e Andrea Belotti (Torino).

Tranne il capitano del Torino, che è un classe 1993, gli altri sono tutti del 1999 o del 2000. I costi dei loro cartellini, però, sono elevati. Per Vlahović, Malen e Belotti la richiesta sarebbe superiore ai 40 milioni di euro; per Scamacca, invece, ne 'basterebbero' 30. Ecco perché, al contempo, il Diavolo lavora a delle alternative meno care.

Nella seconda 'fila' di opzioni, infatti, figurano Odsonne Édouard, francese del Celtic classe 1998, valutato tra i 15 ed i 20 milioni di euro; quindi Breel Embolo, classe 1997, svizzero del Borussia Mönchengladbach, poi Amine Gouiri del Nizza, classe 2000, un francese di origini algerine che piace anche alla Roma.

Ma in questa categoria di potenziali vice Ibra per il calciomercato estivo 2021 del Milan trovano spazio anche El Bilal Touré, classe 2001, maliano del Reims, poi Lassina Traoré, suo coetaneo del Burkina Faso che gioca nell'Ajax e Myron Boadu, anch'egli del 2001, olandese dell'AZ Alkmaar. Questi attaccanti costano tutti tra i 10 ed i 20 milioni di euro.

Dalle parti di 'Casa Milan' pensano che Vlahović e Malen stiano uscendo ormai fuori budget, scollinando quota 40 milioni di euro. Ed il fondo Elliott Management Corporation, nelle precedenti sessioni di calciomercato per il Milan, è rimasto scottato dalle operazioni per Krzysztof Piatek e Lucas Paquetá.

Su Belotti e Scamacca, poi, la concorrenza è agguerrita. Sempre meglio, dunque, tenere in caldo tanti 'Piani B' di ottimo livello per assicurare un futuro roseo all'attacco del Diavolo.