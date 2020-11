Calciomercato Milan – Vice Ibra, suggestione Balotelli. Ma … | Serie A News

Calciomercato Milan: Balotelli come vice Zlatan?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Mario Balotelli potrebbe far ritorno, per la seconda volta, al Milan? Sembrerebbe proprio di no, almeno a leggere il quotidiano ‘Il Giornale‘ oggi in edicola.

Balotelli, svincolato dopo l’ultima (fallimentare) esperienza al Brescia, dovrebbe diventare, nei prossimi mesi, un nuovo calciatore del Vasco da Gama, in Brasile. Anche se, forse, ‘SuperMario‘ ha accarezzato, per un momento, l’idea di tornare in rossonero.

Come noto, Balotelli è tifoso del Milan e, con i colori del Diavolo, ha già segnato 33 gol in 77 gare in due differenti periodi, prima dal gennaio 2013 al maggio 2014 e, successivamente, nella stagione 2015-2016, quando tornò al Milan con la formula del prestito dal Liverpool.

Ora che Zlatan Ibrahimović si è infortunato, il Milan avrebbe bisogno di un suo vice sul mercato. E Balotelli, che con Ibra condivide anche l’agente, Mino Raiola, avrebbe potuto rappresentare una soluzione ‘low cost‘. Per ‘Il Giornale‘, però, il Diavolo ha avuto una suggestione durante il breve spazio di un istante. Niente Balotelli nel calciomercato del Milan per l’immediato presente, dunque.

Senza preparazione adeguata, ammesso che sia recuperabile dopo i flop ripetuti, Balotelli avrebbe bisogno di un mese almeno di duri allenamenti per recuperare un minimo di condizione. La suggestione è durata un attimo ed è stata subito scartata. Alla fine rimarrà soltanto Ibrahimović in rossonero come attaccante della scuderia di Raiola. CALCIOMERCATO MILAN, IN INGHILTERRA SONO SICURI: “COLPO A ZERO DI PAOLO MALDINI” >>>