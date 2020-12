Calciomercato Milan – Vice Ibra, Édouard e Jovic possibili occasioni

Calciomercato Milan, per l’attacco piacciono Édouard e Jovic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Odsonne Édouard e Luka Jovic possono rappresentare due profili interessanti qualora il Milan decidesse di affondare, concretamente, su una prima punta nell’imminente sessione invernale di calciomercato.

Lo ha riferito il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina. Uno tra il bomber francese del Celtic, classe 1998, e tra quello serbo del Real Madrid, classe 1997, potrebbe dunque completare il reparto offensivo del tecnico Stefano Pioli. Sempre ammesso che il Milan ritenga alla fine necessario intervenire per acquistare un vice di Zlatan Ibrahimović.

Al momento, quest’esigenza sembra non esserci. Tanto è vero che Paolo Maldini, direttore tecnico del club di Via Aldo Rossi, ha più volte ribadito come la società abbia piena fiducia nelle eventuali alternative allo svedese. Ovvero, Rafael Leão, Ante Rebić, Lorenzo Colombo e Daniel Maldini. Calciomercato Milan – Attacco, Maldini sfida i potenti della Premier. Vai alla news >>>