Calciomercato Milan – Vice Calabria: si proverà a trattenere Dalot

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Diogo Dalot, che tornerà per fine prestito al Manchester United, vorrebbe rimanere a Milano

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, sta cercando un vice di Davide Calabria. Il club rossonero, come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, vuole provare a trattenere Diogo Dalot, classe 1999, che ha disputato l'ultima stagione al Milan in prestito secco dal Manchester United.