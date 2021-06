Calciomercato Milan – Vice Calabria, c’è anche la possibilità Odriozola

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Álvaro Odriozola, esubero al Real Madrid, potrebbe interessare ai rossoneri per la fascia destra

Daniele Triolo

Il Milan, nel calciomercato estivo, è alla ricerca di un terzino destro che possa fare da vice di Davide Calabria. C'è una trattativa con il Manchester United per la conferma di Diogo Dalot in rossonero. Ma non è detto che, oltre al dialogo su Brahim Díaz, il Milan non possa intavolare altri discorsi di mercato con il Real Madrid su calciatori in esubero.

Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Uno di questi, per esempio, potrebbe essere Álvaro Odriozola, classe 1995, terzino destro basco che il Real Madrid ha acquistato nell'estate 2018 dalla Real Sociedad per 30 milioni di euro. Negativa, finora, la sua esperienza nella Capitale (appena 43 gare e 3 gol).

Male anche nella sua esperienza in prestito nel Bayern Monaco, per otto mesi da gennaio ad agosto 2020, con appena 5 presenze. Per Carlo Ancelotti, nuovo tecnico delle 'Merengues', può partire. Oltre al Diavolo, Odriozola interesserebbe anche all'Inter. Milan, individuato il vice Theo: è assalto rossonero. Le ultime >>>