Calciomercato Milan – Via libera per Milenkovic: la situazione

CALCIOMERCATO MILAN – Da qualche settimana il nome di Nikola Milenkovic è accostato al Milan. L’asse di mercato con la Fiorentina potrebbe diventare caldo nel corso della prossima estate di trattative. In ballo c’è anche il nome di Lucas Paquetà, che piace molto ai viola e che i rossoneri vorrebbero rivalutare.

Secondo le ultime indiscrezioni emerse da La Nazione, la Fiorentina potrebbe decidere di vendere Milenkovic per far cassa. Altro profilo che potrebbe dire addio è Pezzella, anch’egli in passato accostato ai rossoneri. Con la cessione dei due calciatori, i viola potrebbero guadagnare 50 milioni di euro. In questo caso potrebbero pensare di trattenere i due gioielli Chiesa e Castrovilli.

Insomma, la Fiorentina potrebbe dare il via libera per la cessione di Milenkovic. Il Milan resta vigile in tal senso. Anche perché almeno un difensore, serve eccome ai rossoneri. Il serbo Milenkovic è alla terza stagione in Serie A, arrivato nell’estate 2017 dal Partizan. In totale ha collezionato 84 presenze in viola, segnando 6 gol (di cui 3, come soprariferito, soltanto in questa attule stagione in corso). Insomma, un’esperienza non di poco conto per un calciatore che ha appena 22 anni (ne compirà 23 ad ottobre)

Intanto si allunga la lista dei nomi accostati al Milan, ecco gli ultimissimi >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓