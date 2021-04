Calciomercato Milan – Via Donnarumma? Spuntano due nuovi nomi

Le ultime sul calciomercato del Milan: Maldini e Massara iniziano a valutare delle alternative a Donnarumma. Ecco tutti i nomi

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul calciomercato del Milan. In primo piano il rinnovo di Donnarumma. Come ormai tutti sanno, il suo contratto scade a giugno. Se non dovesse firmare, Gigio dunque tra qualche mese sarà libero di giocare in un'altra squadra, con il Milan che perderebbe così un top player assoluto. Il club rossonero ha offerto a Raiola 8 milioni di euro, cifra che ritiene più che adeguata per il valore del portiere.