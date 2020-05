Calciomercato Milan – Via Donnarumma, dentro Dragowski? Il punto

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, in questi mesi, cercherà ad ogni costo (o quasi) di rinnovare il contratto di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, classe 1999, portiere titolare del Diavolo dalla stagione 2015-2016, il cui accordo con il club di Via Aldo Rossi scadrà tra poco più di un anno, il 30 giugno 2021.

Qualora, però, le parti non addivenissero ad un accordo che soddisfi tutti, e che, quindi, il Milan fosse costretto a vendere Donnarumma al miglior offerente, si aprirebbe, in casa rossonera, la caccia ad un suo valido sostituto. ‘Rumors‘ di mercato hanno accostato al Milan anche il nome di Bartlomiej Dragowski.

Classe 1997, polacco, di proprietà della Fiorentina, Dragowski, che in Italia ha anche indossato la maglia dell’Empoli, è un punto di forza della compagine viola. Motivo per cui, secondo il ‘Corriere Fiorentino‘, Dragowski non si muoverà dalla Fiorentina: la società presieduta da Rocco Commisso lo ritiene incedibile. IL DIAVOLO, INTANTO, HA MESSO NEL MIRINO DUE GIOVANI RINFORZI PER L’ESTATE >>>