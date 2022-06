Calciomercato Milan – Salta Sanches? Diavolo su Veretout: il prezzo

Jordan Veretout può rappresentare, nel calciomercato estivo del Milan, l'alternativa a Renato Sanches se si complicasse per il lusitano

Jordan Veretout potrebbe rappresentare l'alternativa del Milan, in questo calciomercato estivo, a Renato Sanches qualora dovesse tramontare in via definitiva la trattativa con il Lille per Renato Sanches. Lo ha riferito Claudio Raimondi al tg sportivo di 'SportMediaset'.

Calciomercato Milan: Veretout se non arriva Sanches?

"L’offensiva del PSG per Renato Sanches è concreta ma il Milan non è uscito di scena dato che lo stesso giocatore ha dato da tempo la parola ai rossoneri - ha esordito -. Paolo Maldini e Frederic Massara, in attesa dei loro rinnovi, stanno pensando a un piano B che si chiama Veretout. Il giocatore della Roma piace molto a Maldini. Su di lui c’è anche il Marsiglia. Per prenderlo bastano 10 milioni di euro".

Veretout, come si ricorderà, era già stato cercato dai rossoneri nell'estate 2019, quando ingaggiarono un duello con Napoli e Roma per il calciatore francese, classe 1993. All'epoca, lasciando la Fiorentina, scelse il progetto giallorosso. Oggi, ai margini della squadra di José Mourinho, che possa finalmente andare in porto quel matrimonio saltato con il Diavolo? Milan, salta Botman? Tre concrete alternative sul mercato >>>