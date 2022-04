Calciomercato Milan – Veretout ha rifiutato il rinnovo con la Roma

Jordan Veretout saluterà la Roma nella prossima finestra di calciomercato. Il Milan, estimatore del ragazzo, potrebbe affondare il colpo

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in ogni caso le strade fra il francese e la società capitolina si separeranno a breve.

Ulteriori fonti avrebbero fatto sapere che il ragazzo, in seguito ad un colloquio con José Mourinho, avrebbe affermato: "Se non firmo non gioco". Intanto il Milan pensa a un colpo dal Barcellona. Ecco chi è.