Calciomercato Milan – Veliz, dai tornei amatoriali a obiettivo dei rossoneri

Il Milan, nonostante un calciomercato più che positivo dove ha acquistato tanti elementi, non sembrerebbe volersi fermare. Il prossimo obiettivo è la caccia all'attaccante e il profilo designato pare essere Alejo Veliz. L'argentino è seguito da due club in particolare, dai rossoneri e dal Torino.

Il classe 2003 milita al Rosario Central, ma le sue capacità non sono passate inosservate. La carriera del diciannovenne si sta impennando improvvisamente in modo totalmente inaspettato, forse anche per lui. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, qualche anno fa la giovane prima punta veniva impiegata nei tornei amatoriali ma quei tempi ad oggi appaiono molto lontani, dato il grande interesse mostrato dal Diavolo e non solo.