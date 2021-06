Calciomercato Milan – Van de Beek nella lista dei cedibili dello United

Le ultime sul calciomercato del Milan: Solskjaer, tecnico del Manchester United, avrebbe inserito Van de Beek nella lista dei cedibili

Nei giorni precedenti vi abbiamo parlato dell'interesse del Milan per Donny Van de Beek. L'olandese, che il Manchester United ha preso nell'estate 2020 dall'Ajax per circa 40 milionidi euro, non è una prima scelta per il tecnico Ole Gunnar Solskjaer. Anche gazzetta.it riferisce come l'allenatore abbia deciso di mettere nella lista dei cedibili il classe 1997. Il Milan lo segue con molta attenzione, anche se eventualmente il Manchester Unite dovrebbe aprire a un prestito con diritto di riscatto. Staremo a vedere. Intanto Salvini ha parlato in ESCLUSIVA ai nostri microfoni. Attacchi a Calhanoglu e Donnarumma