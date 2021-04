Calciomercato Milan – Valhovic, c’è anche la Juventus / News

Vlahovic è nel mirino del Milan per il prossimo calciomercato, ma si è inserita anche la Juventus per il bomber della Fiorentina.

Il prossimo calciomercato del Milan sarà molto importante e si cerca un centravanti che potrebbe essere Dusan Vlahovic . I rossoneri vogliono prendere un altro attaccante da affiancare a Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese classe 1981 è a un passo dal rinnovo, ma per affrontare al meglio (si spera) la Champions League servono almeno due grandi bomber. Il serbo classe 2000 sta sorprendendo tutti quest'anno in Serie A e ha attirato l'attenzione di moltissimi club.

Ha già raggiunto i 15 gol in campionato, nonostante la giovanissima età. Il Milan l'ha messo nel mirino e ha già avviato i contatti con la Fiorentina, che sembra destinata a cederlo, visto che è l'ultima sessione in cui si potrà ottenere una buona cifra e il ragazzo non vuole rinnovare. I rossoneri però non sono gli unici ad apprezzarlo. Su Vlahovic, infatti, c'è anche la Roma e, da poco, la Juventus. La valutazione di Vlahovic si aggira intorno ai 25 milioni, ma sia Milan che Juve starebbero pensando a degli scambi. In ogni caso, Vlahovic è destinato a infiammare il prossimo mercato. Ibrahimovic a pranzo in un ristornate nonostante la zona rossa: la verità >>>