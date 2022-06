Calciomercato Milan – Valencia su Bakayoko: è una richiesta di Gattuso

Tiémoué Bakayoko potrebbe lasciare il Milan in questo calciomercato estivo. Si va verso l'interruzione del prestito biennale dal Chelsea

Tiémoué Bakayoko potrebbe lasciare il Milan in questa sessione estiva di calciomercato , nonostante fosse arrivato in prestito biennale , quindi fino al 30 giugno 2023 , dal Chelsea . Nell'annata che ha condotto il Diavolo di Stefano Pioli a vincere il suo 19° Scudetto , infatti, Bakayoko ha giocato davvero poco: 607' sul terreno di gioco suddivisi in 18 spezzoni di gara tra Serie A (14), Champions League (3) e Coppa Italia .

Motivo per cui, come riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Milan avrà a breve un faccia a faccia con l'entourage di Bakayoko per stabilire quale sarà il suo futuro. È possibile che i rossoneri decidano di interrompere il periodo di prestito. Sulle tracce dell'ex Monaco c'è il Valencia, squadra della Liga spagnola che sarà allenata da Gennaro Gattuso.