Calciomercato Milan – Si lavora sulle uscite: budget extra

Calciomercato Milan, i nomi in uscita

Il calciomercato del Milan, si legge, sarebbe alla ricerca di soluzioni negli altri campionati anche per sistemare gli esuberi. Per Rebic, per esempio, si sonda il mercato tedesco: ha un ingaggio da 3,5 milioni all'anno che i club turchi interessati potrebbero far fatica a sostenere. Club inglesi si sono invece già fatti avanti con il Milan per Ballo-Touré: può portare in cassa 5 milioni, da reinvestire subito. Yacine Adli potrebbe invece far ritorno in Francia. Junior Messias potrebbe restare in Serie A: sarebbe in uscita.