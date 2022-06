Calciomercato Milan – Dal Brasile: “Neymar sogno estivo dei rossoneri”

In attesa di sciogliere il nodo rinnovi di Maldini e Massara, il Milan rilancia il sogno Neymar per questo calciomercato. Secondo quanto riportato da UOL Esporte, le indiscrezioni sul futuro del fenomeno brasiliano agitano il mercato. Il Santos ha sondato il terreno per un clamoroso ritorno, mentre il Chelsea si fa avanti con Thiago Silva in prima persona a cercare di convincere l'amico e connazionale.