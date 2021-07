Calciomercato Milan – Un’altra squadra italiana su Jovic: i dettagli

La pista Jovic sembra essersi raffreddata in casa Milan. Ma l'attaccante serbo del Real Madrid piace ad un'altra squadra italiana: i dettagli

La pista Jovic sembra essersi raffreddata in casa Milan. Ma l'attaccante serbo del Real Madrid piace ad un'altra squadra italiana. Si tratta dell'Inter. Stando a quanto riporta 'calciomercato.com', i nerazzurri lo avrebbero individuato come vice-Lukaku. Quello di Jovic non è l'unico nome sul taccuino di Ausilio e Marotta. Ance Caicedo e Petagna sono obiettivi concreti per l'attacco dell'Inter.