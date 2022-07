Mercato Milan – Le ultime su De Ketelaere, Ziyech e Renato Sanches

Charles De Ketelaere, obiettivo di mercato del Milan, si avvicina ai rossoneri. Possibile fumata bianca a metà della prossima settimana

Carmelo Barillà

Charles De Ketelaere, obiettivo di mercato del Milan, si avvicina ai rossoneri. Possibile fumata bianca a metà della prossima settimana. Questo quanto riferisce Daniele Miceli di Sportmediaset: "Il Bruges ha respinto l’ultima offerta del Milan per De Ketelaere, ma i rossoneri faranno un ultimo sforzo e si spingeranno fino a 30 milioni di euro più bonus, più forse anche una percentuale su una futura rivendita del giocatore. Non si arriverà comunque ai 37 milioni di euro offerti dal Leeds. Il giocatore ha rifiutato però la destinazione inglese. De Ketelaere giocherà la Supercoppa belga in accordo con il Milan e a metà della prossima settimana potrebbe esserci la fumata bianca".

Aggiornamenti anche su Ziyech:"La pista Ziyech invece si è raffreddata per via dell’alto ingaggio ma i rapporti con gli intermediari non sono chiusi".

Infine, spiragli per Renato Sanches, altro nome caldo per il mercato rossonero: "Il portoghese chiede al Milan 4,5 milioni a stagione. Incontro ai rossoneri può venire Galtier, che a centrocampo ha chiesto Thuram, uno dei figli di Lilian Thuram e perciò lascerebbe Renato Sanches libero di accasarsi al Milan". Calciomercato Milan, arriva dall'Argentina il rinforzo per il centrocampo?