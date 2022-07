Calciomercato Milan – Ufficiale la cessione di Riccardo Tonin al Foggia

Riccardo Tonin nasce ad Arzignano il 30 gennaio 2001. Nel 2015, a 14 anni, la società milanese acquista il cartellino del giovane attaccante. Il Milan nella stagione 2021/2022 lo cede in prestito al Cesena. “Amo i colori rossoneri. La Serie C è un campionato difficile ma Foggia ha tutto per sognare. Voglio dare il meglio, ringrazio la società per avermi voluto qui, questa è l’occasione che un giocatore aspetta e che non può rifiutare. Forza Foggia”, dichiara la punta.