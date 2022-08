Calciomercato Milan – Ufficiale, ceduto Roback al Nordsjælland

Emil Roback ha lasciato il Milan in questo calciomercato estivo. Ceduto in prestito con diritto di riscatto ai danesi del Nordsjælland

Emil Roback , attaccante svedese classe 2003 , ha lasciato il Milan in questo calciomercato estivo. Il giocatore che il Diavolo prelevò nell'estate 2020 dall' Hammarby , infatti, si è trasferito ufficialmente in prestito ai danesi del Nordsjælland , club che milita nella Superligæn , massima divisione nazionale.

"Ho visto una squadra fantastica che è conosciuta come la più giovane d'Europa ed è ancora in testa alla classifica - ha detto Roback ai canali ufficiali del Nordsjælland -. È impressionante. Conosco anche lo stadio 'Right to Dream', che seguo fin da piccolo e che ho giocato contro di loro nella Gothia Cup. È sempre stata una squadra difficile da affrontare. Inoltre, conosco Ben (Engdahl, n.d.r.) dalla Svezia e mi ha detto che è un buon club in cui stare. Quindi, tutto sommato, sono molto entusiasta di essere passato al Nordsjælland".