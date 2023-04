Calciomercato Milan – Per la difesa piace Ivan Fresneda

Calciomerca Milan, piace Fresneda

Il Milan, si legge, al di là del rinnovo di Leao, del riscatto di Brahim Diaz e della ricerca di un centravanti, sta valutando diversi profili per le fasce difensive, dove si vuole trovare un’alternativa a Calabria e Theo Hernandez. Ballo-Touré partirà e Kalulu agisce ormai più da centrale. C’è Florenzi, ma servirà un altro terzino, capace di disimpegnarsi su entrambe le fasce. In Serie A piace Mazzocchi della Salernitana, anche per la necessità di inserire più italiani in rosa, mentre all’estero piace il 18enne spagnolo Ivan Fresneda del Valladolid, seguito a lungo dalla Juventus, oggi nel mirino soprattutto di Arsenal e Newcastle. LEGGI ANCHE: Roma-Milan, da amici a rivali: Abraham e la sfida a Tomori