Calciomercato Milan – Tutti pazzi per Vlahovic: piomba il Manchester City

Vlahovic, ex obiettivo di calciomercato del Milan, interessa alle big di tutta Europa: Guardiola farebbe follie per averlo, ecco l'offerta

Dusan Vlahovic, vecchio obiettivo di calciomercato del Milan, sta conquistando tutta Europa. Il serbo ha disputato una grandissima stagione nella Serie A 2020-2021 e quindi numerose squadre si stanno facendo sotto con la Fiorentina per provare ad intavolare una trattativa. L'attaccante non ha ancora rinnovato il suo contratto, in scadenza nel 2022, perciò i vari club sanno che è il momento giusto per fare irruzione.